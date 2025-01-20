Экс-тренер «Спартака» назвал имя лучшего футболиста 2024 года

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что согласен с результатами голосования среди журналистов, проведенного газетой «Советский спорт», которые признали полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком 2024 года.

«Соглашусь с этим — Головин показывает яркую игру в своем клубе, выделяется на фоне других в сборной России, поэтому все заслуженно. Он уже несколько лет подряд играет стабильно во французском чемпионате за команду, которая бьется за высокие места, так что здесь все заслуженно», — заявил Гладилин.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место, набрав 31 очко. На первом месте идет «ПСЖ», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов. На второй строчке идет «Марсель». Клуб с юга Франции имеет в своем активе 37 очков.

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