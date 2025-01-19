В семье тренера «Спартака» родился ребенок

Московский «Спартак» в своем официальном Telegram-канале поздравил главного тренера команды Деяна Станковича и его жену Аниту с рождением ребенка.

«Желаем крепкого здоровья малышке и счастья семье нашего главного тренера», — написал клуб в сообщении.

18 января сообщалось, что Станкович покинул сбор команды по семейным обстоятельствам.

«Станкович по семейным обстоятельствам временно покинул сбор команды. Оставшиеся тренировки проведут помощники главного тренера», — объяснили в пресс-службе «красно-белых».

«Спартак» проводит первый зимний сбор в турецком Белеке, команда 20 января сыграет товарищеский матч с новороссийским «Черноморцем».

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее узбекистанский талант подписал контракт с «Манчестер Сити».