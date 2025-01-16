Медведев проиграл 121-й ракетке мира и вылетел с Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с Australian Open, уступив американцу Ленеру Тину, который является 121-й ракеткой мира, во втором круге турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (7:4), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (10:7).

По ходу матча Медведев успел вступить в перепалку с болельщиком.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Новак Джокович вышел во второй круг Australian Open.