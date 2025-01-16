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Спорт

Медведев сражается с американцем на Australian Open. LIVE

Теннис. Australian Open. 2-й круг. Ленер Тин — Даниил Медведев. ОНЛАЙН
В матче второго круга Australian Open россиянин Даниил Медведев играет с американским теннисистом Ленером Тином. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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13:35

5:5 счет в третьем сете матча Киз — Русе.

13:15

Констатируем очень напряженную борьбу между 14-й ракеткой мира Киз и 125-м номером рейтинга WTA Русе. 3:3 в третьем сете.

13:00

Ждем матча Медведева еще плюс-минус час: во встрече Киз и Русе начался третий сет.

12:45

Пока что начало матча Даниила откладывается еще на некоторое время. Киз выиграла первый сет 7:6, начала с выигранного гейма и вторую партию, но затем уступила пять геймов подряд.

12:30

Матч поставлен последним, четвертым запуском на корте Маргарет Корт. Он начнется после того, как на этой площадке завершится противостояние американки Мэдисон Киз и Еленой-Габриэлой Русе из Румынии.

12:15

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня пятая ракетка мира Даниил Медведев сыграет со 121-й — Ленером Тином из США. Будем надеяться, что сегодня россиянин не испытает таких же сложностей, как в матче против 418-й ракетки мира — Касидита Самрея из Таиланда. Та встреча состоялась в первом круге Australian Open и продлилась пять сетов.

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