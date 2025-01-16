Медведев сражается с американцем на Australian Open. LIVE

12:15

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня пятая ракетка мира Даниил Медведев сыграет со 121-й — Ленером Тином из США. Будем надеяться, что сегодня россиянин не испытает таких же сложностей, как в матче против 418-й ракетки мира — Касидита Самрея из Таиланда. Та встреча состоялась в первом круге Australian Open и продлилась пять сетов.