Медведев сражается с американцем на Australian Open. LIVE

Констатируем очень напряженную борьбу между 14-й ракеткой мира Киз и 125-м номером рейтинга WTA Русе. 3:3 в третьем сете.
Пока что начало матча Даниила откладывается еще на некоторое время. Киз выиграла первый сет 7:6, начала с выигранного гейма и вторую партию, но затем уступила пять геймов подряд.
Матч поставлен последним, четвертым запуском на корте Маргарет Корт. Он начнется после того, как на этой площадке завершится противостояние американки Мэдисон Киз и Еленой-Габриэлой Русе из Румынии.
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня пятая ракетка мира Даниил Медведев сыграет со 121-й — Ленером Тином из США. Будем надеяться, что сегодня россиянин не испытает таких же сложностей, как в матче против 418-й ракетки мира — Касидита Самрея из Таиланда. Та встреча состоялась в первом круге Australian Open и продлилась пять сетов.