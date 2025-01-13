37-летний сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Australian Open.

В матче первого круга он обыграл представителя США Нишеша Басаваредди.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 57 минут, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Во втором круге титулованный серб встретится с португальцем Джейми Фарией, который в стартовом матче переиграл россиянина Павла Котова — 6:1, 6:1, 7:5.

Australian Open стартовал 12 января. Турнир продлится до 26 января.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Джокович не стал говорить о наличии доказательств своего отравления на Australian Open.