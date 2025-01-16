Теннисист Медведев оскорбил болельщика на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев во время матча второго круга Australian Open с представителем США Ленером Тином оскорбил болельщика, передает Telegram-канал «Первый спорт».

Один из фанатов на трибуне что-то сказал Медведеву.

«Сейчас сосать у меня будешь», — ответил по-русски Даниил.

Другой болельщик поддержал Медведева крикнув «Правильно!». После этого Медведев проиграл первый сет со счетом 3:6. Второй сет также остался за американцем со счетом 7:6 (7:4).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее теннисный тренер назвал фавориток Australian Open из России.