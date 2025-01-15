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Губерниев назвал Вяльбе необразованной бабулей

Комментатор Губерниев назвал главу ФЛГР Вяльбе необразованной бабулей
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Пресс-служба телеканала «Россия»

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая отреагировала на жалобы лыжницы Анастасии Кулешовой на условия проживания в Казани, где с 16 по 19 января пройдет этап Кубка России.

«Пусть найдет у себя в Сарове хорошее место. Приедем и с удовольствием там посоревнуемся», — заявила Вяльбе.

«Объясните кто-нибудь необразованной бабуле, что Саров — легендарный наукоград. В Сарове ковался ядерный щит страны, и этот город закрытый», — написал Губерниев.

Ранее Министерство спорта Татарстана выступило с заявлением и отметило, что санаторий, условия проживания в котором подвергла критике бронзовая призерка зимней Олимпиады-2018, российская лыжница Анастасия Кулешова, предлагает отличные условия для отдыха и восстановления сил.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта после рекомендаций Международного олимпийского комитета приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Кулешова заявила, что из ее жалобы на условия проживания сделали балаган.

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