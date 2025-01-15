«Условия отлично подходят»: в минспорта Татарстана ответили лыжнице на критику

Министерство спорта Татарстана выступило с заявлением и отметило, что санаторий, условия проживания в котором подвергла критике бронзовая призерка зимней Олимпиады-2018, российская лыжница Анастасия Кулешова, предлагает отличные условия для отдыха и восстановления сил. Об этом пишет ТАСС.

«Старший тренер сборной России Егор Сорин отметил, что условия санатория отлично подходят для проживания спортсменов. Персонал санатория проявил понимание и сделал все возможное, чтобы создать комфортные условия даже в период новогодних праздников, увеличив количество доступных номеров», — указано в заявлении.

Лыжница пожаловалась на условия проживания национальной команды отметив маленький размер комнаты, где некуда положить вещи, и резюмировала это словами «просто жесть». Позже она удалила публикацию.

Этап Кубка России в Казани состоится с 16 по 19 января.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта после рекомендаций Международного олимпийского комитета приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Елена Вяльбе раскритиковала российскую лыжницу за жалобы на условия проживания.