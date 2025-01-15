«Аж стыдно»: российская лыжница о реакции на свою жалобу на условия проживания

Лыжница Кулешова заявила, что из ее жалобы на условия проживания сделали балаган

Бронзовая призерка зимней Олимпиады-2018, российская лыжница Анастасия Кулешова в своем Telegram-канале высказалась об общественной реакции на свою жалобу на условия проживания национальной команды на этапе Кубка России в Казани, заявив, что после такого у нее пропадает желание чем-то делиться с общественностью.

«Я не сказала о том, какая плохая Казань и организаторы соревнований. Я просто показала условия проживания, да, может быть, излишне эмоционально, но я никого и ни в чем не обвиняла! А из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других, которые «из мухи делают слона», — отметила Кулешова.

Лыжница пожаловалась на условия проживания национальной команды отметив маленький размер комнаты, где некуда положить вещи, и резюмировала это словами «просто жесть». Позже она удалила публикацию.

Этап Кубка России в Казани состоится с 16 по 19 января.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта после рекомендаций Международного олимпийского комитета приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Елена Вяльбе раскритиковала российскую лыжницу за жалобы на условия проживания.