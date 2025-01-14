Российская лыжница пожаловалась на условия проживания на этапе Кубка России

Лыжница Кулешова пожаловалась на условия проживания на этапе КР в Казани

Бронзовый призер зимней Олимпиады-2018, российская лыжница Анастасия Кулешова пожаловалась на условия проживания национальной команды на этапе Кубка России в Казани. Об этом она рассказала своим подписчикам в Telegram-канале.

«Хочу показать, как живет в прославленной Казани сборная России. Комната 2х2 метра, даже положить вещи некуда. Сумка заняла весь проход между кроватями. Куда мне ее класть, другие вещи? Прославленная Казань наша. Просто жесть», — заявила Кулешова.

Позже она удалила публикацию.

Этап Кубка России в Казани состоится с 16 по 19 января.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Кулешова оценила форму вернувшейся в спорт олимпийской чемпионки.