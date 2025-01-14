Вяльбе раскритиковала российскую лыжницу за жалобы на условия проживания

Вяльбе о жалобах Кулешовой: «Пусть у себя в Сарове найдет хорошее место»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала лыжницу Анастасию Кулешову за выложенное в социальные сети видео с жалобами на условия проживания на этапе Кубка России в Казани. Ее слова приводит Sport24.

«Кулешова пожаловалась на условия? Вот к ней и обращайтесь. Пусть она тогда найдет у себя в Сарове хорошее место, тогда мы там посоревнуемся. Можем жить в центре города и ездить час до стадиона. Здесь же она может на лыжах доехать до него. Какие проблемы?» — заявила Вяльбе.

Ранее Кулешова пожаловалась на условия проживания национальной команды.

«Хочу показать, как живет в прославленной Казани сборная России. Комната 2х2 метра, даже положить вещи некуда. Сумка заняла весь проход между кроватями. Куда мне ее класть, другие вещи? Прославленная Казань наша. Просто жесть», — заявила Кулешова.

Позже она удалила публикацию.

Этап Кубка России в Казани состоится с 16 по 19 января.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Дмитрий Губерниев придумал, как решить проблему лыжницы с проживанием в Казани.