Российская теннисистка выгнала мать с трибуны во время Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер попросила свою мать покинуть трибуны во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом рассказала сама спортсменка в интервью после игры.

«Я ее выгнала. Ей очень тяжело – возможно, даже тяжелее, чем мне. Я чувствую ее напряжение и тоже больше нервничаю. Так что я ее выгнала. Пусть побережет нервы (смеется). Семье очень тяжело смотреть матчи, но я благодарна им за поддержку», — рассказала Шнайдер.

В матче первого тура представительница России обыграла итальянскую спортсменку Элизабетту Коччаретто. Встреча, которая длилась 1 час 37 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:4) 6:4. За выход в следующий круг Шнайдер сразится с Айлой Томлянович из Австралии, которая в своем матче первого круга одолела Эшлин Крюгер, представляющую США.

Также во второй круг Открытого чемпионата Австралии вышли еще три представительницы России. Людмила Самсонова со счетом 6:2, 6:4 одолела соотечественницу Камиллу Рахимову, Анастасия Потапова с результатом 6:2, 7:5 одержала победу над Тамарой Зиданшек из Словении, а Анастасия Павлюченкова переиграла китаянку Юань Юэ со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Во втором круге Потапова и Павлюченкова сразятся между собой.

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