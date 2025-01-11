«Продолжение будет вообще?» Губерниев о коррупции в российском футболе

Журналист Губерниев о коррупции в футболе: мы все ждем продолжения банкета

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по поводу коррупции в российском футболе и заявил, что ждет развития истории. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Мы все ждем продолжения банкета, который накрывал губернатор. Продолжение-то будет вообще? А пока тишина. Не спустят ли на тормозах? Ну мы же с вами в России живем, поэтому все что угодно может быть. Сейчас мысли россиян точно не о футболе», — заявил Губерниев.

26 ноября Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее Владимир Быстров заявил, что договорные матчи разрешены в России.