Экс-футболист: если никого не сажают за договорные матчи, значит они разрешены в России

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о договорных матчах в российском футболе, заявив, что они разрешены, если за них никого не сажают, передает «РБ Спорт».

«Я никогда не участвовал в схожих матчах и не знаю, как это происходит. Если никого не сажают, значит, это разрешено в России. Для меня дико, когда молодых пацанов убирают, а организаторов не трогают», — сказал Быстров.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее стало известно, как игроки «Пари НН» могли устроить договорной матч с московским ЦСКА.