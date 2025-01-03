Знаменитый французский специалист оценил нового спортивного директора «Спартака»

Знаменитый французский специалист Арсен Венгер положительно оценил назначение экс-скаута «канониров» Фрэнсиса Кахигао в московский «Спартак». Его слова приводит «Чемпионат».

«Приглашение Кахигао — отличный улов для «Спартака». Он будет делать хорошую работу. Фрэнсис — страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи», — заявил Венгер.

3 января «Спартак» объявил о назначении Кахигао на пост нового спортивного директора.

Последним клубом 55-летнего специалиста был турецкий «Галатасарай». Ранее он работал главой отдела скаутинга в лондонском «Арсенале», а также был техническим директором Федерации футбола Чили.

10 ноября «Спартак» объявил об уходе из команды спортивного директора Томаша Амарала.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее в «Спартаке» заявили о сложном сезоне.