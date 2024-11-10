«Спартак» объявил об уходе из команды спортивного директора

Московский «Спартак» в своем Telegram-канале объявил об уходе из команды спортивного директора Томаша Амарала.

«Португалец, занимавший пост спортивного директора клуба с конца 2023 года, покидает «Спартак» по соглашению сторон. Мы благодарим Томаша за проделанную работу. Желаем ему успехов в карьере», — говорится в сообщении.

10 ноября «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 28 баллов. Команда на восемь очков отстает от лидирующего «Краснодара», который пока не сыграл в 15-м туре. «Акрон» расположился на девятой позиции, имея в активе 16 баллов. Вторым в чемпионате идет московский «Локомотив», имея в активе 35 баллов.

Ранее Амарала похвалили за качественную работу.