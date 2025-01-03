«Спартак» объявил имя нового спортивного директора

Московский «Спартак» объявил о назначении испанца Франсиса Кахигао на пост спортивного директора. Об этом сообщается на официальном сайте «красно-белых».

«Приветствуем Франсиса Кахигао и желаем ему успешной работы в «Спартаке»!» — говорится в заявлении.

Последним клубом 55-летнего специалиста был турецкий «Галатасарай». Ранее он работал главой отдела скаутинга в лондонском «Арсенале», а также был техническим директором Федерации футбола Чили.

10 ноября «Спартак» объявил об уходе из команды спортивного директора Томаша Амарала.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом».

Ранее в «Спартаке» заявили о сложном сезоне.