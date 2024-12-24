В «Спартаке» заявили о сложном сезоне

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев охарактеризовал для команды первую часть сезона и отметил, что клуб столкнулся со сложностями. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Как достаточно сложную. Смена тренера, достаточно серьезная ротация состава. Это все не могло пройти идеально, без запинки, но у меня есть ощущение, что мы двигаемся по тому плану, который для себя наметили», — заявил он.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом».

Ранее «Спартак» призвали не говорить о борьбе за чемпионство в РПЛ.