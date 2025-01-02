Решение о разделе победы ЧМ между Непомнящим и Карлсеном назвали позорным

Российский гроссмейстер Александр Грищук подверг критике решение Международной федерации шахмат (FIDE) разделить победу на чемпионате мира по блицу между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. Его слова приводит «Советский спорт».

«Абсолютно позорное решение со стороны FIDE. Впрочем, им не привыкать, точно так же они поступили на онлайн-Олимпиаде 2021 года, когда присудили два золота России и Индии, хотя мы выигрывали решающий матч. Видимо, руководство FIDE во главе с Аркадием Дворковичем не понимает, что две золотые медали – это то же самое, что ни одной золотой медали», — заявил он.

В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

Позже пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила, что впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами. Решение было подвергнуто критике — к примеру, американский шахматист Ханс Ниманн назвал происходящее цирком.

Сам Карлсен назвал разумным решение разделить победу на чемпионате мира.

В каждом раунде плей-офф турнира шахматисты играли по четыре партии с контролем времени три минуты на партию и добавлением двух секунд после каждого хода.

Ранее Международная федерация шахмат ответила на критику из-за победы Непомнящего и Карлсена.