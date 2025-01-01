Международная федерация шахмат ответила на критику из-за победы Непомнящего и Карлсена

В FIDE назвали сложным решение о разделе победы ЧМ между Непомнящим и Карлсеном

Генеральный директор Международной шахматной федерации Эмиль Сутовский прокомментировал решение разделить победу на чемпионате мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном, отметив, что ситуация сложилась сложная, а предложение о разделе исходило от самих шахматистов. Его слова приводит VG

«То, что оба были достойны этого звания, я могу сказать точно. Пришел бы я к такому же решению, если бы это зависело от меня? Я не уверен. Но принимать такие решения всегда сложно: для кого-то они будут правильными, для кого-то нет», — заявил он.

В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

Позже пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила, что впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами. Решение было подвергнуто критике — к примеру. американский шахматист Ханс Ниманн назвал произошедшее цирком.

В каждом раунде плей-офф турнира шахматисты играли по четыре партии с контролем времени три минуты на партию и добавлением двух секунд после каждого хода.

Ранее Карлсен объяснил, зачем предложил Непомнящему разделить победу на чемпионате мира.