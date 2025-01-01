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«Цирк»: в США возмутились разделенной победой Непомнящего и Карлсена на ЧМ

Американский шахматист Ниманн назвал цирком победу Непомнящего и Карлсена на ЧМ
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Kalizhan Ospanov/Global Look Press

Американский шахматист Ханс Ниманн на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подверг критике Международную федерацию шахмат из-за разрешения разделить победу на чемпионате мира по блицу между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.

«Чемпион мира может быть только один. Этот титул нельзя «разделить». Шахматы превратились в цирк. Такого не было ни разу в истории! Не могу поверить, что главную шахматную федерацию контролирует один игрок. И он сделал это дважды за неделю!» — заявил он.

В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

Позже пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила, что впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами.

В каждом раунде плей-офф турнира шахматисты играли по четыре партии с контролем времени три минуты на партию и добавлением двух секунд после каждого хода.

Ранее Карлсен объяснил, зачем предложил Непомнящему разделить победу на чемпионате мира.

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