Карлсен объяснил, зачем предложил Непомнящему разделить победу на чемпионате мира

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объяснил, почему предложил россиянину Яну Непомнящему разделить титул в финале чемпионата мира по блицу. Его слова приводит NRK.

«Мы оба, итак, играли очень долго, и я был просто счастлив завершить этот матч. И это было бы просто жестоко, что кто-то станет первым, а кто-то вторым. В тот момент я подумал, что разделить титул будет разумным решением. Кому-то это понравится, кому-то нет. Но есть как есть», — заявил он.

В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

Позже пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила, что впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами.

В каждом раунде плей-офф турнира шахматисты играли по четыре партии с контролем времени три минуты на партию и добавлением двух секунд после каждого хода.

Ранее тренера нового чемпиона мира по шахматам из России обвинили во вредительстве.