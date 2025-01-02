Названо самое скандальное событие в российском футболе

Экс-полузащитник и бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции самым скандальным событием в российском футболе за 2024 год. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Думаю, если дело доведут до конца, это скажется на нашем футболе с негативной стороны. Это сильный удар для российского футбола. В Европе читают газеты, смотрят и знают, что у нас творится. Это горячая тема. Мы дали пищу для размышлений всем нашим футбольным европейским «друзьям», — заявил он.

26 ноября Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее агент объяснил, для чего нужен коррупционный скандал в Самарской области.