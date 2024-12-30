Агент объяснил, для чего нужен коррупционный скандал в Самарской области

Футбольный агент Владимир Кузьмичев выразил мнение, что через коррупционный скандал в Самарской области хотят поднять проблемы бывшего губернатора Дмитрия Азарова. Его слова приводит РБ Спорт.

«Ощущение, что это история больше про бывшего губернатора. Чтобы было громко, ее решили подсветить через футбол — самый популярный вид спорта. Инструмент, через который хотят поднять проблемы, которые были у предыдущего губернатора. Но это только мои мысли», — заявил Кузьмичев.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее губернатор Самарской области назвал бюджет «Крыльев Советов».