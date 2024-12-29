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Юрист рассказал о трудностях эвакуации погибшего на СВО экс-футболиста сборной РФ

Юрист Смирнов: тело Бугаева не могут вывезти из зоны СВО из-за боевых действий
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Тело бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева в настоящее время невозможно вывезти из зоны проведения специальной военной операции (СВО) из-за продолжающихся боевых действий. Об этом рассказал юрист Антон Смирнов в своем Telegram-канале.

«Будем надеяться, что удастся вытащить, чтобы захоронить», — написал юрист.

О гибели спортсмена несколькими часами ранее заявил Смирнов. Отец футболиста Иван Бугаев подтвердил данную информацию.

В ноябре 2023 года Telegram-канал SHOT сообщал, что спортсмена задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело. Ему грозило до 20 лет лишения свободы. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

24 сентября 2024 года Бугаев был приговорен к 9,5 года лишения свободы по делу о сбыте наркотиков.

За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры в 2010 году в возрасте 29 лет.

Ранее 27-летний российский хоккеист Егор Сорокин погиб в зоне СВО.

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