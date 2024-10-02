27-летний российский хоккеист погиб в зоне СВО

Бывший игрок хоккейного клуба «Молот» Егор Сорокин погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Информация об этом появилась на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«В зоне проведения СВО погиб воспитанник пермской школы хоккея, экс-защитник «Молота» — Егор Сорокин», — указано в сообщении клуба.

Сорокин был воспитанником пермского хоккея. На молодежном уровне он выступал за екатеринбургский «Авто», нижнекамский «Реактор» и уфимский «Толпар» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

Во второй по уровню лиге после Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) Сорокин играл за клубы «Ариада-НХ» (Волжск), «Молот-Прикамье», ЦСК ВВС (Самара) и «Горняк» (Верхняя Пышма). В ВХЛ он набрал девять очков (4 шайбы + 5 голевых передач) за 91 матч.

Последний раз Сорокин выходил на лед в чемпионате ВХЛ сезона-2020/2021.

Ранее сообщалось, что 21-летний российский футболист погиб в зоне СВО.

Ранее глава Федерации каратэ Новокузнецка погиб на СВО.