Был назван лучший футболист 2024 года

Винисиус стал лучшим футболистом 2024 года по версии Globe Soccer

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал лучшим футболистом 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

В голосовании футболист опередил одноклубников Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе, форвардов «Интер Майами» Лионеля Месси и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, хавбека «Манчестер Сити» Родри, нападающих «Баварии» Харри Кейна, «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» и других.

26 декабря Винисиус также стал игроком года по версии ESPN, а 17 числа — по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Лучшим молодым игроком года стал Ламин Ямаль из «Барселоны», лучшим тренером года — наставник «Реала» Карло Анчелотти. Лучшим клубом года стал «Реал», а награда лучшему игроку на Ближнем Востоке досталась Роналду. У женщин лучшим клубом года стала «Барселона», а игроком — Айтана Бонмати.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-чемпион мира по боксу захотел избить Роналду.