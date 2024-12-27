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Был назван лучший футболист 2024 года

Винисиус стал лучшим футболистом 2024 года по версии Globe Soccer
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Global Look Press

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал лучшим футболистом 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

В голосовании футболист опередил одноклубников Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе, форвардов «Интер Майами» Лионеля Месси и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, хавбека «Манчестер Сити» Родри, нападающих «Баварии» Харри Кейна, «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» и других.

26 декабря Винисиус также стал игроком года по версии ESPN, а 17 числа — по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Лучшим молодым игроком года стал Ламин Ямаль из «Барселоны», лучшим тренером года — наставник «Реала» Карло Анчелотти. Лучшим клубом года стал «Реал», а награда лучшему игроку на Ближнем Востоке досталась Роналду. У женщин лучшим клубом года стала «Барселона», а игроком — Айтана Бонмати.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-чемпион мира по боксу захотел избить Роналду.

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