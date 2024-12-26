Винисиус выиграл приз игроку года

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор стал игроком года по версии ESPN

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал лучшим футболистам 2024 года по версии американского телеканала ESPN.

Тренером года по версии ESPN стал наставник «королевского» клуба Карло Анчелотти. Командой года стала сборная Испании, прорывом года был признан Ламин Ямаль из «Барселоны».

17 декабря ФИФА признала Винисиуса лучшим футболистом 2024 года.

В голосовании бразилец опередил одноклубников, Джуда Беллингема, Мбаппе, Дани Карвахаля и Федерико Вальверде, Родри и Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», Лионеля Месси из «Интер Майами», Ламина Ямаля из «Барселоны», Флориана Вирца («Байер»), а также Крооса.

Лучшим вратарем года был признан голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, лучшим тренером года — наставник «Реала» Карло Анчелотти. У женщин игроком года стала футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати, а тренером — англичанка Эмма Хейс, которая возглавляет «Челси» и сборную США.

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