Стал известен лучший игрок 2024 года

Международная федерация футбола (ФИФА) признала нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора лучшим футболистом 2024 года.

В голосовании бразилец опередил одноклубников, Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, Дани Карвахаля и Федерико Вальверде, Родри и Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», Лионеля Месси из «Интер Майами», Ламина Ямаля из «Барселоны», Флориана Вирца («Байер»), а также завершившего карьеру немца Тони Крооса.

Ранее ему не удалось одержать победу в голосовании за «Золотой мяч».

Лучшим вратарем года был признан голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, лучшим тренером года — наставник «Реала» Карло Анчелотти. У женщин игроком года стала футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати, а тренером — англичанка Эмма Хейс, которая возглавляет «Челси» и сборную США.

Награды за лучший гол года достались полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо и нападающей сборной Бразилии Марте.

Ранее Винисиус получил необычное предложение после поражения в «Золотом мяче».