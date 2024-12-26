Экс-чемпион мира по боксу захотел избить Роналду

Бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон в интервью Goal заявил, что был бы не против выйти в ринг против футболиста Криштитану Роналду.

По его словам, 39-летний игрок обладает отличной физической формой.

«Лучший игрок мира, он играл за «Манчестер Юнайтед», он красивый парень. В отличие от меня. Он действительно хорош собой. Почему бы его не нокаутировать?» — заявил Хаттон.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Позднее нидерландский специалист был отправлен в отставку, его место занял португалец Рубен Аморим.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает четвертое место, набрав 25 очков.

Ранее Криштиану Роналду выложил фото с голым торсом на морозе.