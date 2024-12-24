В семье четырехкратной чемпионки ОИ раскрыли подробности о ее состоянии после инсульта

Племянник Сметаниной Юрий: ее состояние стабильно тяжелое, но не ухудшается

Племянник четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной Юрий поделился последними новостями о состоянии экс-спортсменки, перенесшей инсульт. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Из реанимации перевели в палату интенсивной терапии, это правда. Но состояние стабильно тяжелое. Не ухудшается — это уже слава богу», — заявил он.

21 декабря «Матч ТВ» сообщил, что Сметанину, которая перенесла инсульт, перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.

14 декабря представитель Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин заявил, что четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Сметанина находится в реанимации после инсульта. Позднее президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что прославленная спортсменка подключена к аппарату ИВЛ. Брат спортсменки Федор Сметанин также рассказал, что у нее парализована часть тела.

Сметанина завоевала три золотые олимпийские награды в 1976 году, еще одну — в 1992. Также Сметанина является трехкратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Она является первой спортсменкой, которой удалось завоевать медали на пяти зимних Олимпиадах подряд.

Ранее Елена Вяльбе высказалась об инсульте Сметаниной.