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Четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР находится в реанимации

Четырехкратная чемпионка ОИ Сметанина находится в реанимации после инсульта

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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин заявил, что четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Раиса Сметанина находится в реанимации после инсульта, передает ТАСС.

«Примерно неделю назад случился инсульт. Она находится в реанимации в больнице. Другой информацией я не располагаю пока. Врачи никаких прогнозов не дают. Раиса Петровна находится в сознании», — сказал Собянин.

Также Сметанина является трехкратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Она является первой спортсменкой, которой удалось завоевать медали на пяти зимних Олимпиадах подряд.

Ранее у 20-летнего футболиста случился инсульт во время игры в Орле. Его увезли с поля в реанимацию.

Инцидент произошел во время матча между любительскими командами. Студенту аграрного университета, защитнику команды «Олимп Кромы» Даниле стало плохо примерно через пять минут после начала игры.

Ранее ветеран «Спартака» рассказал о жизни после инсульта.

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