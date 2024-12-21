Четырехкратную олимпийскую чемпионку в составе сборной СССР выписали из реанимации

Четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам в составе сборной СССР Раису Сметанину выписали из реанимации, ее состояние начало улучшаться, передает «Матч ТВ».

21 декабря Сметанину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии более стабильных пациентов.

14 декабря представитель Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин заявил, что четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Сметанина находится в реанимации после инсульта. Позднее президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что прославленная спортсменка подключена к аппарату ИВЛ. Брат спортсменки Федор Сметанин также рассказал, что у нее парализована часть тела.

Сметанина завоевала три золотые олимпийские награды в 1976 году, еще одну — в 1992. Также Сметанина является трехкратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Она является первой спортсменкой, которой удалось завоевать медали на пяти зимних Олимпиадах подряд.

Ранее Елена Вяльбе высказалась об инсульте Сметаниной.