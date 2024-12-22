В РФС объяснили обвинения арбитров в коррупции

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что потенциальные случаи подкупа судей в российском футболе тщательно проверяются, а также объяснил, чем могут быть вызваны обвинения в коррупции в адрес арбитров. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Это может быть, по моему мнению, из-за боли и страдания из-за проигрыша твоей команды, а тебе хочется обвинить человека в предвзятости, а не в обычных человеческих ошибках», — заявил Каманцев.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее Федорищев сообщил о долге «Крыльев Советов» в 1 млрд рублей.