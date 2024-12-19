Губернатор Самарской области сообщил о долге «Крыльев Советов» в 1 млрд рублей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что у «Крыльев Советов» есть долг, размер которого — один миллиард рублей. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все забыли, когда 10 лет назад было объявлено о стратегическом партнерстве с «Ростехом». Наверняка там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией «Ростех Капитал» есть заем в 1 млрд рублей, который пролонгируется по годам и не выплачивается», — заявил он.

26 ноября Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее Федорищев ответил, занимается ли «Зенит» подкупом судей.