СКА выиграл первый матч после возвращения на арену за 60 млрд рублей

Петербургский СКА выиграл свой первый матч после возвращения на «СКА Арену». Во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) коллектив обыграл «Торпедо».
Встреча завершилась со счетом 6:4. В составе СКА отличились Михаил Григоренко, Марат Хайруллин, Энтони Д'Анджело, Михаил Воробьев, Василий Глотов, а также 19-летний Иван Демидов. За «Торпедо» забивали Владислав Фирстов, Вячеслав Войнов, Игорь Ларионов и Василий Атанасов.
11 декабря было объявлено, что СКА возвращается на «СКА Арену».
17 декабря СКА проиграл в первом матче после возвращения на новый стадион.
«СКА Арена» была открыта в декабре 2023 года, на ее строительство были потрачены 60 млрд рублей — это самый дорогой хоккейный объект в России. Также арена является самой вместительной в мире — 21500 человек. Домашний стадион клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» на втором месте. «Белл-центр» способен принять 21302 зрителя.
СКА провел на дорогостоящей арене всего лишь 11 матчей. 11 февраля 2024 года состоялась первая официальная игра СКА на новой арене с хоккейным клубом «Сочи» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На матче присутствовал 21 481 болельщик.
9 июня сообщалось, что на «СКА Арене» произошел пожар.
В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА занимает пятую строчку с 44 очками после 35 игр, «Локомотив» идет первым — 60 баллов после 37 встреч.
Ранее «Ак Барс» объявил о переходе покинувшего «Динамо» игрока.