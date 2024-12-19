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«Ак Барс» объявил о переходе покинувшего «Динамо» игрока

«Ак Барс» объявил о переходе пару дней назад покинувшего «Динамо» О'Делла

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«Ак Барса»

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» из Казани объявил о переходе канадского нападающего Эрика О'Делла. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«О'Делл — это опытный хоккеист с хорошим процентом выигранных вбрасываний и умением играть в спецбригадах. Нам нужен был разноплановый центрфорвард с правым хватом, способный брать на себя черновую работу и расчищать пространство для партнеров», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Сообщается, что О'Делл подписал соглашение до конца текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше хоккеист набрал шесть очков (2+4) в 14 матчах в составе московского «Динамо», которое он покинул 17 декабря.

Казанский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 46 очками после 33 проведенных встреч.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее хоккеист сборной России заявил, что у него проблемы с головой.

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Хоккей. КХЛ
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