На арене СКА произошел пожар

На межсезонную подготовку петербургского клуба СКА, который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), никак не повлияет пожар, который произошел на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Мы тренируемся в Новогорске и Сочи, домашний турнир Пучкова проводим в Ледовом, поэтому этот пожар никак не влияет на наше расписание», — сообщили в клубе.

Пожар произошел ночью 9 июня. По информации ТАСС, на арене выгорел электронный видеобортик, оплавились и сгорели трибуны на площади 200 кв. метров, сгорело 100 кв. метров и оплавилось 300 кв. метров пластикового покрытия чаши.

11 февраля 2024 года состоялась первая официальная игра СКА на новой арене с хоккейным клубом «Сочи» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На матче присутствовал 21 481 болельщик.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место. В плей-офф команда Романа Ротенберга дошла до четвертьфинала, где уступила «Автомобилисту» 1-4 в серии.

Ранее российский голкипер стал автором редкого рекорда финала Кубка Стэнли.