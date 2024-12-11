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СКА объявил о возвращении на арену за 60 млрд рублей

СКА объявил, что с 17 декабря клуб вернется на «СКА Арену»

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ООО «СКА Арена»

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» с 17 декабря. Об этом клуб написал в своем Telegram-канале.

«С 17 декабря СКА будет играть на самой большой хоккейной арене в мире. Больше крутой атмосферы и больше болельщиков!» — говорится в заявлении СКА.

«СКА Арена» была открыта в декабре 2023 года, на ее строительство были потрачены 60 млрд рублей — это самый дорогой хоккейный объект в России. Также арена является самой вместительной в мире — 21500 человек. Домашний стадион клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» на втором месте. «Белл-центр» способен принять 21302 зрителя.

СКА провел на дорогостоящей арене всего лишь 11 матчей. 11 февраля 2024 года состоялась первая официальная игра СКА на новой арене с хоккейным клубом «Сочи» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На матче присутствовал 21 481 болельщик.

9 июня сообщалось, что на «СКА Арене» произошел пожар.

Ранее в КХЛ рассказали о вступлении «Црвены Звезды» в лигу.

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