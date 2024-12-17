Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СКА проиграл в первом матче после возвращения на арену за 60 млрд рублей

СКА вернулся на дорогостоящую арену и проиграл «Локомотиву» со счетом 2:3 в КХЛ

close
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Петербургский СКА проиграл ярославскому «Локомотиву» в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после возвращения на «СКА Арену».

Встреча, которая состоялась на «СКА Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе СКА отличились Сергей Плотников и Владимир Алистров. За «Локомотив» забивали Максим Березкин, Максим Шалунов и Александр Радулов.

11 декабря было объявлено, что СКА возвращается на «СКА Арену».

«СКА Арена» была открыта в декабре 2023 года, на ее строительство были потрачены 60 млрд рублей — это самый дорогой хоккейный объект в России. Также арена является самой вместительной в мире — 21500 человек. Домашний стадион клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» на втором месте. «Белл-центр» способен принять 21302 зрителя.

СКА провел на дорогостоящей арене всего лишь 11 матчей. 11 февраля 2024 года состоялась первая официальная игра СКА на новой арене с хоккейным клубом «Сочи» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На матче присутствовал 21 481 болельщик.

9 июня сообщалось, что на «СКА Арене» произошел пожар.

В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА занимает пятую строчку с 44 очками после 35 игр, «Локомотив» идет первым — 60 баллов после 37 встреч.

Ранее «Динамо» подписало нового вратаря.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами