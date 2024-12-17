СКА проиграл в первом матче после возвращения на арену за 60 млрд рублей

Петербургский СКА проиграл ярославскому «Локомотиву» в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после возвращения на «СКА Арену».

Встреча, которая состоялась на «СКА Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе СКА отличились Сергей Плотников и Владимир Алистров. За «Локомотив» забивали Максим Березкин, Максим Шалунов и Александр Радулов.

11 декабря было объявлено, что СКА возвращается на «СКА Арену».

«СКА Арена» была открыта в декабре 2023 года, на ее строительство были потрачены 60 млрд рублей — это самый дорогой хоккейный объект в России. Также арена является самой вместительной в мире — 21500 человек. Домашний стадион клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» на втором месте. «Белл-центр» способен принять 21302 зрителя.

СКА провел на дорогостоящей арене всего лишь 11 матчей. 11 февраля 2024 года состоялась первая официальная игра СКА на новой арене с хоккейным клубом «Сочи» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На матче присутствовал 21 481 болельщик.

9 июня сообщалось, что на «СКА Арене» произошел пожар.

В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА занимает пятую строчку с 44 очками после 35 игр, «Локомотив» идет первым — 60 баллов после 37 встреч.

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