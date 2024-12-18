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«Это не ваш канал»: Карпин оценил работу комментаторов

Карпин: комментатор не должен оценивать футболиста

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что комментаторы не должны оценивать игру футболистов. Об этом он рассказал на подкасте Дениса Казанского «Футбол не хоккей».

«Комментатор не должен оценивать футболиста. Он может оценивать, сидя здесь, ради бога. Но в репортаже федерального канала… Это не ваш канал, а федеральный. Даже я как тренер после игры не могу оценить ее, потому что она, скорее всего, будет неправильной», — заявил Карпин.

Ранее Карпин уже подвергал критике работу комментаторов. Он заявил, что выключает звук каждый раз, когда включает футбольные матчи.

Также почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявлял, что футбольные комментаторы мешают смотреть матчи по телевизору.

Ранее Константин Генич ответил Карпину на критику комментаторов.

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