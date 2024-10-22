«Чего вы лезете»: Карпин раскритиковал российских комментаторов

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал российских комментаторов. Об этом он рассказал в интервью нападающему «Краснодара» Федору Смолову на YouTube-канале Smol Talk.

«Когда смотрю футбол, я выключаю звук. Не хочу заводиться. Не могу оценивать их уровень. В некоторых моментах то, что я слышу от них, меня раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю: «Чего вы тогда лезете оценивать? Вы ж не эксперты!» — заявил Карпин.

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«Для меня любой матч РПЛ сродни оргазму. Есть сексуальные ставки, сексуальные удары, передачи. А есть сексуальный футбол. Я тащусь от РПЛ. Поэтому порой какие-то действия игроков в российском чемпионате могут вызывать у меня эмоциональные стоны», — заявил Генич.

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