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Комментатор заявил, что любой матч РПЛ — это оргазм

Генич: для меня любой матч РПЛ сродни оргазму

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Кадр из видео/Глеб Чернявский/Youtube

Футбольный комментатор Константин Генич объяснил свои эмоции во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречались «Химки» — ЦСКА. Во время матча он издавал звуки, похожие на стоны. Слова комментатора приводит «РБ Спорт».

«Для меня любой матч РПЛ сродни оргазму. Есть сексуальные ставки, сексуальные удары, передачи. А есть сексуальный футбол. Я тащусь от РПЛ. Поэтому порой какие-то действия игроков в российском чемпионате могут вызывать у меня эмоциональные стоны», — заявил Генич.

31 августа ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» со счетом 2:0. Голы в этой встрече забили Тамерлан Мусаев на 38-й минуте и Мойзес на 63-й минуте.

ЦСКА летом сменил главного тренера, отправив в отставку Владимира Федотова и наняв вместо него серба Марко Николича, ранее работавшего в России с «Локомотивом». Под руководством нового наставника армейцы набрали 13 очков в восьми стартовых турах и занимают шестое место в РПЛ.

Ранее ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Кубка России.

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