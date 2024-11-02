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«Мешают смотреть»: почетный президент РФС о комментаторах

Колосков заявил, что футбольные комментаторы мешают смотреть матчи по телевизору

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, комментируя негативное высказывание главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о комментаторах, заявил, что предпочитает смотреть матчи со звуком. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Но просто порой, действительно, тараторят и тараторят, ни секунды паузы и обо всем, кроме того, что на поле происходит. Я все-таки воспитывался на хороших образцах футбольных комментаторов. У меня какой-то свой вкус и взгляд. Может быть сейчас что-то изменилось, но комментатор должен помогать смотреть футбол, а не мешать», — заявил Колосков.

Карпин до этого подверг критике работу российских комментаторов и заявил, что выключает звук каждый раз, когда включает футбольные матчи.

2 ноября проходят матчи 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В 18:00 по московскому времени сыграют «Локомотив» — «Рубин» и «Зенит» — «Динамо» (Махачкала), а в 20:45 мск на поле встретятся московские ЦСКА и «Спартак».

«Ростов», которым руководит Карпин, накануне сыграл вничью с московским «Динамо». Игра завершилась со счетом 1:1.

Ранее Константин Генич ответил Карпину на критику комментаторов.

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