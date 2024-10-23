«По барабану»: Генич ответил Карпину на критику комментаторов

Российский комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале отреагировал на слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, который подверг критике комментаторскую работу в России. Генич отметил, что ему все равно на подобные высказывания.

«Раздавал. Раздаю. И буду раздавать. Любые оценки, по любому игровому эпизоду, по любой спорной ситуации. Не так пробил, не туда развернул, не туда развернул. Так было, и так будет. Несмотря на мой скромный футбольный путь. Нравится кому-то это или нет, — «вообще по барабану» (с)», — написал комментатор.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр.

Ранее Карпин критично оценил уровень футбола в стране.