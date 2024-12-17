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Названа причина ссор Седоковой и покончившего с собой Тиммы

Mash: покончивший с собой баскетболист Тимма долгое время жил за счет Седоковой

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Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

Бывший муж певицы Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, долгое время жил за счет певицы, что являлось одной из причин их ссор. Об этом написал Telegram-канал Mash.

В 2021 году Седокова призналась, что во время игры за российские «Химки» Тимма не получал зарплату, из-за чего певица была вынуждена самостоятельно содержать семью. Спортсмен начал получать деньги после перехода в УНИКС, однако ссоры между парой продолжились.

В ночь на 17 декабря в СМИ появилась информация, что Тимма совершил самоубийство. Три дня назад спортсмен заселился в отель в центре Москвы, позднее там обнаружили его тело.

Накануне, 16 декабря, баскетболист поздравил свою бывшую супругу с днем рождения.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 годы. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Алисон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее стало известно, что подписчики писали Седоковой о намерении Тиммы совершить суицид.

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