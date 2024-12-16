«Позвоните Анне»: бывший муж Седоковой баскетболист Янис Тимма покончил с собой

Латвийский баскетболист Янис Тимма и бывший супруг певицы Анны Седоковой совершил самоубийство в центре Москвы. Рядом с мужчиной нашли телефон, в котором, предварительно, было последнее пожелание перед смертью. «Известия» пишут, что на телефоне Тиммы стояла заставка с надписью «Позвоните Анне» и номером ее телефона.

Что стало причиной его поступка, пока неизвестно.

На прошлой неделе суд удовлетворил иск певицы о разводе со спортсменом. Седокова и Тимма поженились в 2020 году, заявление о разводе поступило в суд 16 октября. Седокова говорила о завершении «очень сложных отношений». Общих детей у них с Тиммой не было.

Спортсмен тяжело переживал разрыв. В его соцсетях появлялись посты и трансляции, в которых он говорил о своей боли и даже упоминал суицидальные мысли, пишет «Чемпионат».

В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 год. В феврале 2024 года стало известно, что он стал игроком испанского баскетбольного клуба «Обрадойро».