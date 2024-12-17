Подписчики писали Седоковой о намерении Тиммы совершить суицид

Подписчики писали певице Анне Седоковой о потенциальном намерении ее бывшего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы покончить с собой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Два месяца назад латвийский спортсмен в своих социальных сетях опубликовал видеозапись с камеры, направленной с балкона вниз, а также выкладывал кадры с пачками от таблеток. После этих публикаций некоторые фанаты посчитали, что Тимма готовится совершить суицид, и написали Седоковой, однако та выложила Stories с просьбой «не дергать ее».

В ночь на 17 декабря в СМИ появилась информация, что Тимма совершил самоубийство. Три дня назад спортсмен заселился в отель в центре Москвы, позднее там обнаружили его тело.

Накануне, 16 декабря, баскетболист поздравил свою бывшую супругу с днем рождения.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 годы. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Алисон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее в ноябре сообщалось, что у Тиммы распродают имущество в Латвии, поскольку спортсмен не платит алименты своему шестилетнему сыну Кристиану.