Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подписчики писали Седоковой о намерении Тиммы совершить суицид

Baza: фанаты предупреждали Седокову о намерении Тиммы совершить суицид

close
annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подписчики писали певице Анне Седоковой о потенциальном намерении ее бывшего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы покончить с собой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Два месяца назад латвийский спортсмен в своих социальных сетях опубликовал видеозапись с камеры, направленной с балкона вниз, а также выкладывал кадры с пачками от таблеток. После этих публикаций некоторые фанаты посчитали, что Тимма готовится совершить суицид, и написали Седоковой, однако та выложила Stories с просьбой «не дергать ее».

В ночь на 17 декабря в СМИ появилась информация, что Тимма совершил самоубийство. Три дня назад спортсмен заселился в отель в центре Москвы, позднее там обнаружили его тело.

Накануне, 16 декабря, баскетболист поздравил свою бывшую супругу с днем рождения.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 годы. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Алисон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее в ноябре сообщалось, что у Тиммы распродают имущество в Латвии, поскольку спортсмен не платит алименты своему шестилетнему сыну Кристиану.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами