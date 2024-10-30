«Роль Туктамышевой — противовес Кармен в исполнении Медведевой»: интервью Ильи Авербуха

Ледовый мюзикл Ильи Авербуха «Кармен» с участием звездных фигуристов — Евгении Медведевой, Алексея Ягудина, Елизаветы Туктамышевой и многих других — пройдет с 1 по 4 ноября на ЦСКА Арене в Москве. В беседе с «Газетой.Ru» Авербух раскрыл новую роль Туктамышевой, которая выступит противовесом Кармен в исполнении Медведевой, анонсировал дуэль Ягудина против Марка Кондратюка, а также рассказал о планах отдать в фигурное катание дочь, которая родилась в августе в их браке с Елизаветой Арзамасовой.

— Ваш легендарный мюзикл «Кармен» наконец-то возвращается в Москву. Изменилось ли что-то в этой постановке?

— Конечно, в спектакле будет большое количество новшеств, и я очень рад, что наряду с ребятами, которые завершили карьеру, выступит и Марк Кондратюк. Марк уже не раз выступал в спектакле «Кармен», блестяще справлялся с этой партией. Наверное, изюминкой будет то, что у Марка и Леши Ягудина будет своеобразная дуэль. Леша раньше исполнял роль тореадора, а теперь она перешла к Марку Кондратюку. У Ягудина будет роль обратной стороны Тореадора — Тореадора Рока. Думаю, это интересное новшество, которое обязательно понравится зрителям.

— Сложно ли было согласовать участие Марка Кондратюка, учитывая, что он действующий спортсмен и сезон уже начался?

— Я очень рад, что Марк вместе с нами. Уговаривать мне никого не приходится, мы давно себя зарекомендовали, практически все ребята стремятся кататься в моих проектах — не знаю, кто бы не стремился кататься вместе со мной. Понятно, что спорт превыше всего, Марк блестяще выступил на контрольных прокатах — надеюсь, он так же пройдет и весь сезон.

— Ранее в интервью «Газете.Ru» вы отмечали особую химию между Евгенией Медведевой, Марком Кондратюком и Александром Энбертом в этом спектакле. Как сейчас взаимодействуют между собой ребята?

— Действительно, Александр Энберт, Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Таня Тотьмянина, Максим Маринин, все это — потрясающая история, которая точно не оставит равнодушным никого из тех, кто придет. Я очень надеюсь, что долгая жизнь спектакля «Кармен» продолжится.

— Какую роль в «Кармен» играет Елизавета Туктамышева? Ранее вы отмечали, что она была более «приглашенным гостем». Теперь ее роль стала более серьезной?

— Что касается Лизы Туктамышевой, то да, у нас с ней очень добрые и теплые отношения. Я очень рад, что Лиза стала полноценным членом моей команды. Мы блестяще провели гастроли в Сочи, сейчас Лиза впервые в жизни принимает участие в проекте «Ледниковый период».

У Елизаветы роль — противовес Кармен, которую исполняет Женя Медведева. Это девушка нашего Хосе, который предал ее ради Кармен.

Мы увидим Лизу также в дуэтах с Александром Энбертом, который исполняет роль Хосе, и в сольных номерах, где она покажет свою страсть. Имя ее героини — Микаэла.

— Недавно стартовал «Ледниковый период» в новом формате. Что отличает его от предыдущих?

— Проект «Народный ледниковый», безусловно, отличается ото всех предыдущих проектов, в первую очередь, тем, что ребята проходят через горнило кастинга. И, конечно, впервые люди, которые пришли в фигурное катание в сознательном возрасте или получили несколько лет навыков, а потом были вынуждены завершить карьеру, получили возможность наряду с артистами и известными людьми показать себя на ледовом поприще.

Для меня, в первую очередь, самое главное — это раскрывать и найти нашего главного «народного ледникового». Все в равных условиях, но основное внимание будет на тех людей, которые впервые оказались в жерновах телевизионной съемки, телекамер. И все мое внимание приковано к ним.

Надеюсь, что буквально через несколько эфиров люди полюбят народных героев, которые взяли на себя ответственную миссию, возможно, воплощая мечту многих, кто бы хотел оказаться в «Ледниковом периоде» — с участием не только известных людей, но и людей, которые любят фигурное катание. Надеюсь, это приведет к народному движению фигурного катания, и оно будет долгие годы шагать по России.

— Евгения Медведева 15 ноября проведет свое личное шоу в честь 25-летия. Помогаете ли вы в его организации?

— Я желаю, чтобы у Женечки все получилось, очень переживаю за нее. Но я абсолютно не сомневаюсь, что это будет большое, красивое, яркое действо. И, безусловно, всех приглашаю. Приходите к Жене. Сам также планирую быть на этом гала-шоу.

25 лет — это, конечно, совсем еще смешные для меня цифры, но это определенное подведение итогов.

Думаю, что Женя будет счастлива видеть переполненный зал, и это самое главное.

— В августе у вас родилась дочка с Лизой Арзамасовой. Каково это — быть отцом двоих маленьких детей?

— Конечно, это бесконечное счастье, когда в доме живет любовь. И я очень благодарен Лизе за это дыхание, которое есть в каждом дне. Мы вместе друг с другом, рядом с нами растут наши дети. Это одно большое слово — семья. И это большое счастье.

— Вашему старшему сыну с Лизой — Льву — уже три года. Начал ли он кататься на коньках?

— Лев пока на коньки не вставал, но уверен, что этой зимой это обязательно случится. В этом году на фестивале «Винтерфест», который пройдет в Саду Эрмитаж, мы будем делать большое количество различных активностей на льду, и Лев уже точно должен выйти на лед. Я хотел это сделать еще в прошлом году, но сейчас ему исполнилось три — уже точно пора на лед.

Лия набирается сил, уже улыбается маме и папе, и всем, кто обращается к ней с улыбкой. Надеюсь, что она начнет профессионально заниматься фигурным катанием.