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Авербух раскрыл свою особую миссию в «Народном ледниковом»

Авербух заявил, что направляет все внимание на обычных участников «Ледникового»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Известный продюсер, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» назвал главное отличие его нового шоу на Первом канале — «Народный ледниковый» — от «Ледникового периода», который появлялся на экранах ранее в течение многих лет.

«Проект «Народный ледниковый», безусловно, отличается от всех предыдущих проектов — в первую очередь тем, что ребята проходят через горнило кастинга. И, конечно, впервые люди, которые пришли в фигурное катание в сознательном возрасте или несколько лет развивали навыки, а потом были вынуждены завершить карьеру, получили возможность наряду с артистами и известными людьми показать себя на ледовом поприще», — рассказал Авербух.

В этом сезоне шоу в паре с профессиональными фигуристами выступают не только звезды шоу-бизнеса, но и обычные люди, которые занимались фигурным катанием на любительском уровне. Чтобы попасть на проект, они прошли через кастинг, на который подали заявки 600 человек.

Авербух признался, что видит свою особую миссию в том, чтобы раскрыть для зрителя обычных участников шоу, которые ранее были неизвестны широкой аудитории.

«Для меня самое главное — это раскрыть и найти нашего главного «народного ледникового». Все в равных условиях, но основное внимание будет на тех людей, которые впервые оказались в жерновах телевизионной съемки, телекамер. И все мое внимание приковано к ним», — сказал продюсер.

Что касается известных личностей, то в «Народном ледниковом» принимают участие такие знаменитости, как гимнастки Арина и Дина Аверины, блогер Валя Карнавал, рэпер T-Killah и актер Артур Сопельник.

Ранее Авербух заявил, что хотел поставить сына на коньки в два года.

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